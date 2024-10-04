По данным следствия, схему уклонения от мобилизации придумал председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий Харькова. Он работал вместе с 12 сообщниками, сообщают в Офисе Генерального прокурора.

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Получить справку и сбежать за границу

Стоимость "услуг" составляла от 2 до 5 тысяч долларов США. Уклонисты получали поддельные справки об инвалидности. Это позволяло мужчинам списываться с учета и выезжать за границу.

"Клиенты" даже не приходили в медицинское учреждение, а всю необходимую документацию о фейковой "инвалидности" получали по почте или через посредников,

– отмечают в ведомстве.

Преступники фальсифицировали всю медицинскую документацию, историю “болезни”, записи о пребывании на стационарном лечении. После этого можно было подготовить фиктивное решение медико-социальной экспертной комиссии о назначении группы инвалидности.

По предварительным оценкам преступники помогли избежать мобилизации более 400 мужчинам.

Сообщение в телеграмм-канале Офиса Генерального прокурора Украины

Депутат в преступной группе и изъятые миллионы

Среди сообщников подозреваемого его подчиненные, руководители различных медицинских учреждений города и другие посредники. Один из обвиняемых к тому же занимает должность директора центра первичной медико-санитарной помощи и является депутатом городского совета на Харьковщине.

Правоохранители провели 89 обысков по месту работы и проживания подозреваемых, а также их автомобилей. Они нашли более 500 тысяч долларов, почти 80 тысяч евро, более 1 миллиона гривен и даже российские рубли.

Сообщение Службы безопасности Украины в телеграмме

Следователи также изъяли большое количество личных дел призывников, черновые записи и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

Подозреваемых взяли под стражу, им грозит до 8 лет лишения свободы.