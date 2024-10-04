Об этом в эфире телемарафона рассказал Юрий Белоусов – руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора.

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Что известно о расстреле 16 украинских военнопленных

Чиновник рассказал, что уже известно о расстреле россиянами 16 украинских военнопленных на Покровском направлении.

По состоянию на сейчас нам известно, что могли погибнуть бойцы двух подразделений Вооруженных Сил Украины. Мы знаем номера этих подразделений. Мы предварительно установили данные этих бойцов, но эту информацию проверяем, из уважения к близким, родных, чтобы не ошибиться в фамилии,

– подчеркнул Белоусов.

Также добавил, правоохранители уже понимают, где оккупанты совершили очередное военное преступление. Более того, какое именно подразделение вооруженных сил России к нему причастно. Однако пока вся информация проверяется.

Уточняется, учитывая то, что ведутся активные боевые действия, нет доступа к этому месту,

– отметил руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта.

Офис генпрокурора уже направил запросы во все возможные военные подразделения и разведки. Также сделали запросы международным партнерам, чтобы собрать как можно больше информации.

Юрий Белоусов отметил, когда правоохранители установят больше деталей, сообщат об этом.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Украины. Вечная память и слава Героям!