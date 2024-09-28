На Львовщине мужчина с ножом напал на прохожих: есть погибшая

В Червонограде прохожий внезапно напал на мужчину и женщину, которые сидели на скамейке. Продолжается расследование трагического инцидента.

Как рассказали в полиции, происшествие случилось 27 сентября в 14:20 на проспекте Тараса Шевченко. Прохожий без видимой причины напал на незнакомых женщину и мужчину, которые сидели на скамейке и нанес им многочисленные удары ножом. После совершения преступления нападающий скрылся.

Смотрите также В Нежине полицейский насмерть сбил военного

Жуткое нападение

Известно, что от полученных ранений женщина скончалась в больнице, мужчина – госпитализирован и находится в реанимации. Погибшая и раненый оказались жителями Закарпатья. Женщине было 44 года, мужчине – 40.

Злоумышленник сейчас уже задержан. Это 34-летний житель Червонограда, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за убийство. Мужчине уже сообщили о подозрении по факту законченного покушение на умышленное убийство двух лиц, совершенного из хулиганских побуждений и лицом, которая ранее совершала умышленное убийство. Максимальное наказание, что грозит подозреваемому – пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в Германии женщина устроила резню в автобусе.