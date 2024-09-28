На Львівщині чоловік з ножем напав на перехожих: є загибла

У Шептицькому (колишній Червоноград) на Львівщині перехожий раптово напав на чоловіка та жінку, які сиділи на лавці. Триває розслідування трагічного інциденту.

Як розповіли у поліції, подія трапилася 27 вересня о 14: 20 на проспекті Тараса Шевченка. Перехожий без видимої причини напав на незнайомих жінку та чоловіка, які сиділи на лавці та завдав їм чисельних ударів ножем. Опісля скоєння злочину нападник втік.

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Моторошний напад

Відомо, що від отриманих поранень жінка померла у лікарні, чоловік – госпіталізований та перебуває у реанімації. Загибла та поранений виявилися мешканцями Закарпаття. Жінці було 44 роки, чоловіку – 40.

Зловмисника наразі вже затримано. Це 34-річний житель Червонограда, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема й за вбивство. Чоловіку вже повідомили про підозру за фактом закінченого замах на умисне вбивство двох осіб, вчиненого з хуліганських мотивів та особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Німеччині жінка влаштувала різанину в автобусі.