У ЗМІ наголошують, що постраждалих чи навіть жертв могло бути набагато більше, але водій вчасно відреагував. Керманич відразу зупинив автобус і відчинив усі двері, як тільки в салоні почалася метушня.

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У Німеччині жінка напала на пасажирів автобуса

У п'ятницю, 30 серпня, близько о 19:40 у німецькому місті Зіген сталася моторошна різанина в громадському транспорті. Як повідомили в поліції, автобус регіональної лінії R22 прямував на міський фестиваль. Під час нападу в салоні було щонайменше 40 пасажирів, серед яких багато дітей та молоді.

32-річна жінка раптово напала на пасажирів автобуса. Як тільки почалася метушня, водій відразу зупинився і відкрив усі двері, однак нападниця встигла поранити 6 осіб. Усі постраждалі віком до 30 років, а серед поранених є й діти – наймолодшому постраждалому 16 років. Стан трьох поранених оцінюють як важкий, ще двоє осіб отримали травми середньої тяжкості, а один – легкі.

У поліції припускають, що нападниця навмання обирала жертв. За щасливим збігом, неподалік від місця нападу був рятувальник, який прийшов на допомогу. Він розповів, що люди в паніці почали тікати, дехто з них – був у крові. На місце відразу викликали правоохоронців, медиків та рятувальників.

Правоохоронці вважають, що цей напад не є актом тероризму. Наразі відомо, що 32-річна жінка – громадянка Німеччини, яка раніше вже притягувалася до відповідальності. Так, жінка раніше була причетна до злочинів, пов'язаних з наркотиками.

Свідки нападу розповідають, що нападниця поводилася дуже дивно й справляла вкрай сумбурне враження. Можливо, нападниця перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння чи під впливом наркотиків, однак остаточна інформація буде після проведення експертиз та з'ясування всіх обставин. Наразі нападницю затримали, триває слідство.

Варто наголосити, що це не перший напад з ножем у Німеччині. Кількома днями раніше, а саме 23 серпня, 15-річний підліток напав на відвідувачів фестивалю, які святкували 650-річчя міста Золінґен. Тоді загинуло 3 людини, ще 9 – зазнали поранень.

У німецькому місті Мерс 28 серпня також стався напад з ножем. Чоловік накинувся на перехожих і поліцію, однак правоохоронці оперативно відреагували й ліквідували 26-річного нападника. На щастя, зловмисник не встиг нікого поранити.