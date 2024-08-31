В СМИ отмечают, что пострадавших или даже жертв могло быть гораздо больше, но водитель вовремя отреагировал. Водитель сразу остановил автобус и открыл все двери, как только в салоне началась суета.

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В Германии женщина напала на пассажиров автобуса

В пятницу, 30 августа, около 19:40 в немецком городе Зиген произошла жуткая резня в общественном транспорте. Как сообщили в полиции, автобус региональной линии R22 направлялся на городской фестиваль. Во время нападения в салоне было по меньшей мере 40 пассажиров, среди которых много детей и молодежи.

32-летняя женщина внезапно напала на пассажиров автобуса. Как только началась суматоха, водитель сразу остановился и открыл все двери, однако нападавшая успела ранить 6 человек. Все пострадавшие в возрасте до 30 лет, а среди раненых есть и дети – самому младшему пострадавшему 16 лет. Состояние трех раненых оценивают как тяжелое, еще два человека получили травмы средней тяжести, а один – легкие.

В полиции предполагают, что нападавшая наугад выбирала жертв. По счастливому совпадению, неподалеку от места нападения был спасатель, который пришел на помощь. Он рассказал, что люди в панике начали убегать, некоторые из них – были в крови. На место сразу вызвали правоохранителей, медиков и спасателей.

Правоохранители считают, что это нападение не является актом терроризма. Известно, что 32-летняя женщина – гражданка Германии, которая ранее уже привлекалась к ответственности. Так, женщина ранее была причастна к преступлениям, связанных с наркотиками.

Свидетели нападения рассказывают, что нападавшая вела себя очень странно и производила крайне сумбурное впечатление. Возможно, нападающая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков, однако окончательная информация будет после проведения экспертиз и выяснения всех обстоятельств. Сейчас нападавшую задержали, продолжается следствие.

Стоит отметить, что это не первое нападение с ножом в Германии. Несколькими днями ранее, а именно 23 августа, 15-летний подросток напал на посетителей фестиваля, которые праздновали 650-летие города Золинген. Тогда погибли 3 человека, еще 9 – получили ранения.

В немецком городе Мерс 28 августа также произошло нападение с ножом. Мужчина набросился на прохожих и полицию, однако правоохранители оперативно отреагировали и ликвидировали 26-летнего нападавшего. К счастью, злоумышленник не успел никого ранить.