Сейчас на месте взрыва работают спасатели, полицейские и все соответствующие службы. По предварительной информации, серьезные ранения получили по меньшей мере 2 человека.

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В Германии прогремел взрыв на заводе

Утром 30 августа в Тройсдорфе (Северный Рейн-Вестфалия) прогремел взрыв на территории завода Diehl Defense. Известно, что это оборонная компания, которая управляет двумя дочерними компаниями, – DynITEC и DynaEnergetics. Как отмечают в местных СМИ, DynITEC в основном производит детонаторы и зажигалки.



Предприятие, на котором прогремел взрыв / Фото DynITEC

Пока точно неизвестно, что именно произошло на оборонном (вероятно) предприятии. Как пишут в СМИ, взрыв якобы произошел в здании, где изготавливают взрывчатку.

На место инцидента сразу выехали спасатели, правоохранители, а также вылетели спасательные вертолеты. К сожалению, в результате взрыва есть пострадавшие – двое работников завода получили травмы. Сейчас их госпитализировали.



Спасатели работают на месте взрыва / Фото Markus Böhm



Пострадавших госпитализировали вертолетами / Фото Benjamin Westhoff

В сети сообщают, что в результате "промышленной аварии" повреждено здание. Сейчас на месте работает криминальная полиция, продолжается расследование причин взрыва.

Стоит отметить, что это не первый взрыв на немецких предприятиях. Так, 29 июля на крупнейшем химическом заводе Германии BASF в Людвигсхафен прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Тогда пострадали 18 человек.

Кроме того, в начале мая в Берлине произошел пожар на металло-технологическом заводе в районе Лихтерфельде. СМИ связывают этот завод с производством систем ПВО IRIS-T и боеприпасов к ним.