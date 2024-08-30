Нині на місці вибуху працюють рятувальники, поліцейські та усі відповідні служби. За попередньою інформацією, серйозні поранення отримали щонайменше 2 людини.

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У Німеччині пролунав вибух на заводі

Вранці 30 серпня у Тройсдорфі (Північна Рейн-Вестфалія) пролунав вибух на території заводу Diehl Defense. Відомо, що це оборонна компанія, яка керує двома дочірніми компаніями, – DynITEC і DynaEnergetics. Як зауважують у місцевих ЗМІ, DynITEC в основному виробляє детонатори та запальники.



Підприємство, на якому пролунав вибух / Фото DynITEC

Наразі достеменно невідомо, що саме сталося на, ймовірно, оборонному підприємстві. Як пишуть у ЗМІ, вибух нібито стався у будівлі, де виготовляють вибухівку.

На місце інциденту відразу виїхали рятувальники, правоохоронці, а також вилетіли рятувальні вертольоти. На жаль, внаслідок вибуху є постраждалі – двоє працівників заводу отримали травми. Наразі їх госпіталізували.



Рятувальники працюють на місці вибуху / Фото Markus Böhm



Постраждалих госпіталізували вертольотами / Фото Benjamin Westhoff

У мережі повідомляють, що внаслідок "промислової аварії" пошкоджено будівлю. Нині на міці працює кримінальна поліція, триває розслідування причин вибуху.

Варто наголосити, що це не перший вибух на німецьких підприємствах. Так, 29 липня у на найбільшому хімічному заводі Німеччини BASF у Людвігсхафен пролунав вибух і спалахнула пожежа. Тоді постраждало 18 осіб.

Окрім того, на початку травня у Берліні сталася пожежа на метало-технологічному заводі у районі Ліхтерфельде. ЗМІ пов'язують цей завод з виробництвом систем ППО IRIS-T і боєприпасів до них.