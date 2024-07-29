Внаслідок інциденту 14 працівників отримали легкі травми. Мешканцям прилеглих районів рекомендовано уникати зони ураження, тримати вікна та двері закритими, а також вимкнути вентиляцію та кондиціонування.

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Що відомо про інцидент на хімзаводі BASF

У понеділок, 29 липня, близько 12 години дня на хімічному заводі BASF у Людвігсхафені, найбільшому хімічному підприємстві Німеччини, стався вибух, який викликав пожежу. Компанія повідомила про інцидент у короткому прес-релізі о 12:43.

На заводі в південній частині заводу BASF SE в Людвігсхафені стався вибух з подальшою пожежею,

– мовилося у повідомлені.

Величезна хмара диму піднялася над Мангеймом і Людвігсхафеном. Пожежна частина заводу BASF відразу почала гасити полум'я.

За інформацією компанії, засоби моніторингу навколишнього середовища були залучені як всередині, так і за межами заводу. Про вибух також повідомили поліцію, і, як зазначила речниця штабу поліції Рейн-Пфальц, надійшло кілька дзвінків від стурбованих мешканців.

Вже о 14:00 BASF оголосила, що пожежу вдалося загасити. Внаслідок інциденту 14 працівників отримали легкі травми і були доставлені в заводську амбулаторію для профілактичного огляду.

Міська влада та пожежна служба опублікували попередження про небезпеку через викид пожежних газів. Жителів районів Friesenheim, Oppau та Edigheim попередили про можливі неприємні запахи, закликавши їх тримати вікна та двері закритими, а також вимкнути системи вентиляції та кондиціювання.

Які наслідки вибуху

Як повідомляє газета Handelsblatt, після оголошення про вибух акції BASF впали. В компанії заявили, що причина вибуху наразі встановлюється. Місцева влада зазначила, що засоби моніторингу виявили дещо підвищений рівень вуглеводнів у безпосередній близькості до заводу, але небезпеки для населення немає.

Варто зазначити, що це не перший випадок подібного інциденту на заводі BASF у Людвігсхафені. У 2016 році тут також стався вибух і пожежа, внаслідок яких загинули п’ятеро людей. На цьому об’єкті працює близько 39 тисяч людей.