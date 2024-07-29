В результате инцидента 14 работников получили легкие травмы. Жителям близлежащих районов рекомендуется избегать зоны поражения, держать окна и двери закрытыми, а также выключить вентиляцию и кондиционирование.

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Что известно об инциденте на химзаводе BASF

В понедельник, 29 июля, около 12 часов дня на химическом заводе BASF в Людвигсхафене, крупнейшем химическом предприятии Германии, произошел взрыв, который вызвал пожар. Компания сообщила об инциденте в коротком пресс-релизе в 12:43.

На заводе в южной части завода BASF SE в Людвигсхафене произошел взрыв с последующим пожаром,

– говорилось в сообщении.

Огромное облако дыма поднялось над Мангеймом и Людвигсхафеном. Пожарная часть завода BASF сразу начала тушить пламя.

По информации компании, средства мониторинга окружающей среды были задействованы как внутри, так и за пределами завода. О взрыве также сообщили в полицию, и, как отметила пресс-секретарь штаба полиции Рейн-Пфальц, поступило несколько звонков от обеспокоенных жителей.

Уже в 14:00 BASF объявила, что пожар удалось потушить. В результате инцидента 14 работников получили легкие травмы и были доставлены в заводскую амбулаторию для профилактического осмотра.

Городские власти и пожарная служба опубликовали предупреждение об опасности из-за выброса пожарных газов. Жителей районов Friesenheim, Oppau и Edigheim предупредили о возможных неприятных запахах, призвав их держать окна и двери закрытыми, а также выключить системы вентиляции и кондиционирования.

Какие последствия взрыва

Как сообщает газета Handelsblatt, после объявления о взрыве акции BASF упали. В компании заявили, что причина взрыва сейчас устанавливается. Местные власти отметили, что средства мониторинга обнаружили несколько повышенный уровень углеводородов в непосредственной близости к заводу, но опасности для населения нет.

Стоит отметить, что это не первый случай подобного инцидента на заводе BASF в Людвигсхафене. В 2016 году здесь также произошел взрыв и пожар, в результате которых погибли пять человек. На этом объекте работает около 39 тысяч человек.