Лесной пожар, который уничтожил сотни сооружений в городе Джаспер, является крупнейшим за последнее столетие. Власти отмечают, что он может продолжаться еще длительное время. По меньшей мере три месяца.

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Большой огонь охватил Канаду

Несмотря на значительные осадки, которые выпали в регионе, пламя до сих пор не стихает. Более 20 000 человек в городе и его окрестностях, расположенном в Скалистых горах провинции Альберта, получили приказ об эвакуации вечером 22 июля из-за быстрых лесных пожаров. Парки Канады заявили, что 358 из 1113 сооружений города были разрушены.

Премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит спрогнозировала, что жителям Джаспера будет разрешено вернуться домой не ранее чем через 28 дней.

Между тем власти Британской Колумбии, где бушует 385 пожаров, заявляют, что пожарная опасность в провинции улучшается благодаря дождям и снижению температуры.

Пожар в Канаде / Фото соцсети

Последствия стихии в Джаспере: смотрите видео