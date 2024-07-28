Лісова пожежа, яка знищила сотні споруд у місті Джаспер, є найбільшою за останнє століття. Влада зазначає, що вона може тривати ще тривалий час. Щонайменше три місяці.

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Попри значні опади, які випали в регіоні, полум'я досі не стихає. Понад 20 000 людей у ​​місті та його околицях, розташованому в Скелястих горах провінції Альберта, отримали наказ про евакуацію увечері 22 липня через швидкі лісові пожежі. Парки Канади заявили, що 358 із 1113 споруд міста були зруйновані.

Прем'єр-міністр провінції Альберта Даніель Сміт спрогнозувала, що жителям Джаспера буде дозволено повернутися додому не раніше ніж через 28 днів.

Тим часом влада Британської Колумбії, де вирує 385 пожеж, заявляє, що пожежна небезпека в провінції покращується завдяки дощам і зниженню температури.

Пожежа в Канаді / Фото соцмережі

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