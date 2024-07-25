Влада США і Канади вже почала евакуйовувати людей. Пожежі намагаються приборкати рятувальники.

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Що відомо про масштабні лісові пожежі у Канаді

Представники національного парку Джаспер повідомили, що вогонь охопив південний край громади 24 липня ввечері, і бригади рятувальників борються з багатьма структурними пожежами та працюють над захистом ключової інфраструктури муніципалітету.

Лісовим пожежникам та іншим особам, які не мають автономних дихальних апаратів, було наказано евакуюватись до сусіднього міста Хінтон.

Представник парків Канади Джеймс Істхем повідомив журналістам біля Джаспера, що місто огорнене димом і "відбулися структурні втрати".



У Джаспері вирують масштабні лісові пожежі / Фото AP

Парки Канади повідомили, що пожежники працюють над тим, щоб врятувати "якомога більше будівель і захистити критично важливу інфраструктуру, включаючи станцію очищення стічних вод, засоби зв’язку, трубопровід Trans Mountain тощо".

Кількома годинами раніше багатьом службам швидкого реагування було наказано залишити Національний парк Джаспер задля їхньої безпеки.

Джасперу загрожують пожежі з півночі та півдня, і 5 000 жителів міста разом із ще 20 000 відвідувачами парку евакуювали пізно ввечері в понеділок, коли спалахнула пожежа.

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що вони мобілізують усі необхідні ресурси для гасіння пожежі.

За словами офіційних осіб, несприятливі та небезпечні умови заважали зусиллям з гасіння пожежі в повітрі та на землі у вівторок. За прогнозами, пізно у вівторок випаде від 10 до 20 міліметрів опадів, що може допомогти зменшити пожежну активність, сказали вони.

Які пожежі вирують у США

Журналісти NBC News розповіли, що у США лісові пожежі вирують в штатах Орегоні, Каліфорнія та Вашингтон, освітлюючи небо яскраво-помаранчевим полум'ям і серпанком.

В штаті Орегон через пожежу довелося закрити міжштатну автомагістраль 84 у східній частині в обох напрямках у вівторок між Онтаріо та Бейкер-Сіті, повідомляє Департамент транспорту штату.



В Орегоні перекривають дороги через масштабні пожежі / Фото з акаунту OregonDOT у соцмережі Х

Пожежа Durkee, нині найбільша лісова пожежа в Орегоні, була виявлена ​​вранці 17 липня, спричинена блискавкою, і з того часу вигоріло понад 239 000 акрів (967,2 кілометра квадратних).



Пожежа Durkee в Орегоні / Фото AP

У штаті Айдахо, в округах Бейкер і Малхер триває евакуація через пожежі в Даркі та Коу-Веллі, а все місто Хантінгтон, де проживає близько 510 людей, перебуває під евакуацією третього рівня.

За попередніми оцінками, загалом у штаті 3 472 людини перебувають на третьому рівні евакуації, тобто існує надзвичайна небезпека, і жителі повинні негайно виїхати з регіону пожеж. За даними штатної системи відстеження лісових пожеж, у штаті зараз 115 активних пожеж.

У штаті Вашингтон пожежа, що спалахнула в понеділок поблизу Нейчеса, призвела до обов'язкової евакуації, інша пожежа поблизу Бікельтона також призвела до евакуації, адже є загроза займання на заводі природного газу.

У Каліфорнії пожежа Apache спалахнула у вівторок увечері біля шосе 33 і Apache Canyon Road в окрузі Вентура в національному лісі Лос-Падрес.

Пожежа Apache у Каліфорнії / Фото і відео з акаунту @LosPadresNF у соцмережі Х

Лісова служба США заявила, що на мільйонах акрів національних лісових угідь в Орегоні та Вашингтоні "продовжують спостерігатися рекордні умови сухості деревини" в поєднанні з грозами, що стимулює "швидке зростання лісових пожеж".

Офіційні особи заявили, що в національних лісах Фремонт-Вайнема і Дешут в Орегоні уже 75 днів пройшло без дощів, а на північному заході Тихого океану – 45 днів.