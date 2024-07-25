Власти США и Канады уже начали эвакуировать людей. Пожары пытаются обуздать спасатели.

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Что известно о масштабных лесных пожарах в Канаде

Представители национального парка Джаспер сообщили, что огонь охватил южный край общины 24 июля вечером, и бригады спасателей борются со многими структурными пожарами и работают над защитой ключевой инфраструктуры муниципалитета.

Лесным пожарным и другим лицам, которые не имеют автономных дыхательных аппаратов, было приказано эвакуироваться в соседний город Хинтон.

Представитель парков Канады Джеймс Истхэм сообщил журналистам возле Джаспера, что город окутан дымом и "произошли структурные потери".



В Джаспере бушуют масштабные лесные пожары / Фото AP

Парки Канады сообщили, что пожарные работают над тем, чтобы спасти "как можно больше зданий и защитить критически важную инфраструктуру, включая станцию очистки сточных вод, средства связи, трубопровод Trans Mountain и т.д.".

Несколькими часами ранее многим службам быстрого реагирования было приказано покинуть Национальный парк Джаспер для их безопасности.

Джасперу угрожают пожары с севера и юга, и 5 000 жителей города вместе с еще 20 000 посетителями парка эвакуировали поздно вечером в понедельник, когда вспыхнул пожар.

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что они мобилизуют все необходимые ресурсы для тушения пожара.

По словам официальных лиц, неблагоприятные и опасные условия мешали усилиям по тушению пожара в воздухе и на земле во вторник. По прогнозам, поздно во вторник выпадет от 10 до 20 миллиметров осадков, что может помочь уменьшить пожарную активность, сказали они.

Какие пожары бушуют в США

Журналисты NBC News рассказали, что в США лесные пожары бушуют в штатах Орегоне, Калифорния и Вашингтон, освещая небо ярко-оранжевым пламенем и дымкой.

В штате Орегон из-за пожара пришлось закрыть межштатную автомагистраль 84 в восточной части в обоих направлениях во вторник между Онтарио и Бейкер-Сити, сообщает Департамент транспорта штата.



В Орегоне перекрывают дороги из-за масштабных пожаров / Фото с аккаунта OregonDOT в соцсети Х

Пожар Durkee, сейчас крупнейший лесной пожар в Орегоне, был обнаружен утром 17 июля, вызван молнией, и с тех пор выгорело более 239 000 акров (967,2 километра квадратных).



Пожар Durkee в Орегоне / Фото AP

В штате Айдахо, в округах Бейкер и Малхер продолжается эвакуация из-за пожаров в Дарки и Коу-Вэлли, а весь город Хантингтон, где проживает около 510 человек, находится под эвакуацией третьего уровня.

По предварительным оценкам, всего в штате 3 472 человека находятся на третьем уровне эвакуации, то есть существует чрезвычайная опасность, и жители должны немедленно выехать из региона пожаров. По данным штатной системы отслеживания лесных пожаров, в штате сейчас 115 активных пожаров.

В штате Вашингтон пожар, вспыхнувший в понедельник вблизи Нейчеса, привел к обязательной эвакуации, другой пожар вблизи Бикельтона также привел к эвакуации, ведь есть угроза возгорания на заводе природного газа.

В Калифорнии пожар Apache вспыхнул во вторник вечером возле шоссе 33 и Apache Canyon Road в округе Вентура в национальном лесу Лос-Падрес.

Пожар Apache в Калифорнии / Фото и видео с аккаунта @LosPadresNF в соцсети Х

Лесная служба США заявила, что на миллионах акров национальных лесных угодий в Орегоне и Вашингтоне "продолжают наблюдаться рекордные условия сухости древесины" в сочетании с грозами, что стимулирует "быстрый рост лесных пожаров".

Официальные лица заявили, что в национальных лесах Фремонт-Вайнема и Дешут в Орегоне уже 75 дней прошло без дождей, а на северо-западе Тихого океана – 45 дней.