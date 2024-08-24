Зокрема, у землі Шлезвіг-Гольштейн зафіксували проліт дронів над атомною електростанцією. Підозрюють, що це були російські "Орлани". Керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко у розмові з 24 Каналом пояснив, чи справді це витівки Росії та яка їхня мета.

Дивіться також "Особливо Києва": Німеччина попереджає про можливе посилення обстрілів до Дня Незалежності

Російські провокації у Німеччині

За останні кілька днів у Німеччині не раз повідомляли про спроби диверсій на об'єктах інфраструктури, а також на військових об'єктах. Так, видання Spiegel повідомило, що на базі літаків-розвідників НАТО в Німеччині підвищили рівень небезпеки до максимального через можливу загрозу. Навіть частину штату довелося розпустити. Підґрунтям до цих дій стала інформація від розвідки.

Крім того, у Німеччині розслідують можливу причетність Росії до прольоту дронів над місцевою АЕС.

Це шантаж, терор одного з основних партнерів України. Російська авіація зараз активно змушує винищувачі країн-членів Альянсу до перехоплення через можливість порушення повітряного простору. Відбувається комплексна операція тиску на окремі країни НАТО та сам блок,

– наголосив Ігор Чаленко.

Аналітик припустив, що активізація російських диверсій пов'язана з підготовкою до старту роботи місії з підтримки і навчання України. Однак є й інша ймовірна причина.

"У декількох землях Німеччини зараз місцеві вибори. Це тиск на нинішню владу, мовляв, в Німеччині не все гаразд з безпекою через політику щодо України. Це відповідно посилює таких радикалів як "Альтернатива для Німеччини" та інших. Німці мають прямо говорити, що це комплексна операція з боку Росії", – підкреслив Чаленко.

Такі дії Росії вкотре показують, яку насправді загрозу вона становить для цивілізованого світу.