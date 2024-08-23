Дрони пролетіли 23 серпня над атомною електростанцією у землі Шлезвіг-Гольштейн. Імовірно, росіяни запустили "Орлан-10". А 20 серпня БпЛА пролетів над зупиненою атомною електростанцією.

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Берлін реагує на можливі російські диверсії

Прокуратура заявила, що розпочала розслідування неодноразових польотів безпілотників над об'єктами критичної інфраструктури на півночі Німеччини, які, за їхніми словами, підозрюють у шпигунстві з метою диверсій. Територіальне командування німецьких збройних сил заявило, що виконало запит поліції щодо надання даних з радіолокаційних станцій, які зафіксували підозрілі польоти дронів,

– пише Sky News.

На півночі землі Шлезвіг-Гольштейн, окрім АЕС, розташовані німецький хімічний концерн Covestro і швейцарський виробник цементу Holcim. Обидва входять до групи хімічних, енергетичних і логістичних компаній, які працюють в індустріальній зоні ChemCoast Park.

Безпілотники "Орлан-10" мають радіус дії 500 – 600 кілометрів і можуть літати зі швидкістю 100 кілометрів на годину. Над Шлезвіг-Гольштейном бачать дрони із 8 серпня.

Цікаво, що їх помічають над місцями, де навчаються українські воїни, зокрема, над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на танках Leopard 1. На думку члена оборонного комітету Маркуса Фабера, це чітко вказує на Росію.