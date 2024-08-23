Дроны пролетели 23 августа над атомной электростанцией в земле Шлезвиг-Гольштейн. Предположительно, россияне запустили "Орлан-10". А 20 августа БПЛА пролетел над остановленной атомной электростанцией.

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Берлин реагирует на возможные российские диверсии

Прокуратура заявила, что начала расследование неоднократных полетов беспилотников над объектами критической инфраструктуры на севере Германии, которые, по их словам, подозревают в шпионаже с целью диверсий. Территориальное командование немецких вооруженных сил заявило, что выполнило запрос полиции о предоставлении данных с радиолокационных станций, которые зафиксировали подозрительные полеты дронов,

– пишет Sky News.

На севере земли Шлезвиг-Гольштейн, кроме АЭС, расположены немецкий химический концерн Covestro и швейцарский производитель цемента Holcim. Оба входят в группу химических, энергетических и логистических компаний, которые работают в индустриальной зоне ChemCoast Park.

Беспилотники "Орлан-10" имеют радиус действия 500 – 600 километров и могут летать со скоростью 100 километров в час. Над Шлезвиг-Гольштейном видят дроны с 8 августа.

Интересно, что их замечают над местами, где учатся украинские воины, в частности, над военным полигоном Клиц, где Бундесвер тренирует украинцев на танках Leopard 1. По мнению члена оборонного комитета Маркуса Фабера, это четко указывает на Россию.