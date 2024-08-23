Был объявлен второй самый высокий уровень предупреждения "Чарли". К слову, об опасности для военных объектов в Германии сообщают уже не впервые за последнее время.

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Существовала угроза террористического действия против Альянса

Весь персонал, который не был нужен для миссии на авиабазе, отправили домой.

Через неделю после инцидентов безопасности на двух военных объектах НАТО отправляет домой второстепенный персонал на аэродроме Гайленкирхен. Был объявлен второй самый высокий уровень предупреждения "Чарли",

– пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Справочно. Уровень безопасности "Чарли" означает, что произошел определенный инцидент или есть доказательства, указывающие на очень вероятное террористическое действие против Альянса.

"Это не вызывает беспокойства, а является исключительно мерой, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать наши критически важные операции", – сказал представитель авиабазы и не предоставил никаких других подробностей.

В Frankfurter Allgemeine Zeitung также добавили, что полиция и другие экстренные службы работали на авиабазе, а на электронных табло отображался уровень безопасности С.

К слову, диверсий на военных объектах в Германии опасались еще на прошлой неделе. Так, в нескольких подразделениях немецкой армии подозревали загрязнение питьевой воды.

Также подозрительные наблюдения были сделаны ранее и в Гайленкирхене. Вблизи авиабазы задержали человека для допроса, но подозрение относительно нее не подтвердилось.