Було оголошено другий найвищий рівень попередження "Чарлі". До слова, про небезпеку для військових об'єктів у Німеччині повідомляють уже не вперше за останній час.

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Існувала загроза терористичної дії проти Альянсу

Весь персонал, який не був потрібен для місії на авіабазі, відправили додому.

Через тиждень після інцидентів безпеки на двох військових об’єктах НАТО відправляє додому другорядний персонал на аеродромі Гайленкірхен. Було оголошено другий найвищий рівень попередження "Чарлі",

– пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Довідково. Рівень безпеки "Чарлі" означає, що стався певний інцидент або є докази, що вказують на дуже ймовірну терористичну дію проти Альянсу.

"Це не викликає занепокоєння, а є виключно запобіжним заходом, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати наші критично важливі операції", – сказав речник авіабази та не надав жодних інших подробиць.

У Frankfurter Allgemeine Zeitung також додали, що поліція та інші екстрені служби працювали на авіабазі, а на електронних табло відображався рівень безпеки С.

До слова, диверсій на військових об'єктах у Німеччині побоювалися ще минулого тижня. Так, у кількох підрозділах німецької армії підозрювали забруднення питної води.

Також підозрілі спостереження були зроблені раніше і в Гайленкірхені. Поблизу авіабази затримали особу для допиту, але підозра щодо неї не підтвердилася.