В Украину вернули тело Вадима Давыденко, которого убили в Ирландии

Тело 17-летнего украинца Вадима Давыденко уже доставили в Украину. Его убили в середине октября в центре для беженцев в Ирландии.

Об этом проинформировало Посольство Украины в Ирландии, отметив, что процесс репатриации завершили 8 ноября, передает 24 Канал.

Смотрите также Поехал на войну в 18 лет: на Западе похоронят ирландца, защищавшего Украину

Как тело Вадима Давыденко возвращали в Украину?

Дипломаты заверили, что поддерживают постоянный контакт с семьей погибшего и ирландскими правоохранительными органами, чтобы обеспечить полное и объективное расследование обстоятельств его смерти.

Как сообщает Irish Independent, в ходе следствия ирландская полиция выяснила, что главный подозреваемый в убийстве украинского подростка может быть не несовершеннолетним, как считалось сначала, а совершеннолетним мужчиной. После проверки документов, в частности свидетельства о рождении, полученного от родственников, оказалось, что на момент преступления подозреваемому уже исполнилось более 18 лет.

Представители полиции в суде заявили, что из-за этого дело следует передать в суд для взрослых. Окончательное решение по изменению юрисдикции примут после представления дополнительных документов.

Что известно об убийстве Вадима Давыденко?