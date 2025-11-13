В Украину вернули тело Вадима Давыденко, которого убили в Ирландии
- Тело 17-летнего украинца Вадима Давыденко было возвращено в Украину после убийства в Ирландии.
- Ирландская полиция обнаружила, что главный подозреваемый в убийстве может быть совершеннолетним, а не несовершеннолетним, как считалось ранее.
Тело 17-летнего украинца Вадима Давыденко уже доставили в Украину. Его убили в середине октября в центре для беженцев в Ирландии.
Об этом проинформировало Посольство Украины в Ирландии, отметив, что процесс репатриации завершили 8 ноября, передает 24 Канал.
Как тело Вадима Давыденко возвращали в Украину?
Дипломаты заверили, что поддерживают постоянный контакт с семьей погибшего и ирландскими правоохранительными органами, чтобы обеспечить полное и объективное расследование обстоятельств его смерти.
Как сообщает Irish Independent, в ходе следствия ирландская полиция выяснила, что главный подозреваемый в убийстве украинского подростка может быть не несовершеннолетним, как считалось сначала, а совершеннолетним мужчиной. После проверки документов, в частности свидетельства о рождении, полученного от родственников, оказалось, что на момент преступления подозреваемому уже исполнилось более 18 лет.
Представители полиции в суде заявили, что из-за этого дело следует передать в суд для взрослых. Окончательное решение по изменению юрисдикции примут после представления дополнительных документов.
Что известно об убийстве Вадима Давыденко?
Трагический инцидент произошел 15 октября в Дублине в центре экстренного размещения беженцев. 17-летний украинец Вадим Давыденко получил тяжелые ножевые ранения головы, лица и верхней части тела. Медики пытались спасти Вадима, но парень погиб.
Подозреваемого в нападении юношу из Сомали задержали на месте, однако из-за ранений его сразу госпитализировали.
Уже 17 октября суд в Дублине оставил подозреваемого под стражей и принял решение о переводе в Центр содержания несовершеннолетних "Оберштаун".
Убитый Вадим Давыденко прибыл в Ирландию всего за несколько дней до трагедии. Он жил в центре Grattan Wood вместе с тремя другими несовершеннолетними.
Друг семьи погибшего рассказал, что Вадим увлекался спортом и ИТ, мечтал стать специалистом по кибербезопасности и вернуться в Украину, чтобы воевать в составе кибердивизиона. В Украине он имел девушку.