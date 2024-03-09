Убийство военного в Подольске Одесской области: подозреваемого задержали

Утром 8 марта в Подольске нашли тело украинского военного. Полиция уже задержала подозреваемого.

В убийстве военного в Одесской области подозревают мужчину, который временно проживал в Подольске. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

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Признался в содеянном

Правоохранители открыли уголовное производство по статье умышленное убийство. Уже провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Злоумышленника разоблачили. Он признался в содеянном.

Мужчину уже поместили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку и избрании меры пресечения.

Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет,

– констатировал начальник Подольского районного управления полиции Олег Жуковский.

Следствие продолжается под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры.

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Подозреваемого в убийстве военнослужащего задержали: смотрите видео

Что известно об убийстве военного