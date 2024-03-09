Вбивство військового в Подільську Одеської області: підозрюваного затримали

Вранці 8 березня в Подільську знайшли тіло українського військового. Поліція вже затримала підозрюваного.

У вбивстві військового на Одещині підозрюють чоловіка, який тимчасово проживав у Подільську. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

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Зізнався у скоєному

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Уже провели низку оперативно-розшукових заходів і слідчих дій. Зловмисника викрили. Він зізнався у скоєному.

Чоловіка вже помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині та обрання запобіжного заходу.

Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років,

– констатував начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури.

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