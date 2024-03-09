Підозрюваного вже затримали. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Кинув осколкову гранату

Ввечері 7 березня у селищі Мала Рогань Харківської області місцевий житель кинув осколкову гранату під автомобіль. Машина належить українській військовослужбовиці, яка також мешкає в цьому селищі.

Через довгі неприязні стосунки він вирішив "помститись", кинувши гранату під автомобіль військової. Транспортний засіб пошкоджено,

– розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці вже затримали 25-річного чоловіка. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваного вже затримали / Фото Харківської обласної прокуратури

Зверніть увагу! Про підозру повідомили за фактом хуліганства, вчиненого з застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Тож тепер чоловікові загрожує від 3 до 7 років в'язниці.

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