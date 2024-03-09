Підозрюваного вже затримали. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Кинув осколкову гранату

Ввечері 7 березня у селищі Мала Рогань Харківської області місцевий житель кинув осколкову гранату під автомобіль. Машина належить українській військовослужбовиці, яка також мешкає в цьому селищі.

Через довгі неприязні стосунки він вирішив "помститись", кинувши гранату під автомобіль військової. Транспортний засіб пошкоджено,
– розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці вже затримали 25-річного чоловіка. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На Харківщині чоловік кинув гранату під авто військовоїПідозрюваного вже затримали / Фото Харківської обласної прокуратури

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На Одещині військового знайшли мертвим

  • Вранці 8 березня в Подільську Одеської області знайшли тіло військового.
  • Поліцейські вже почали розслідування за статтею умисне вбивство.
  • Правоохоронці встановлюють усі обставини події, проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на викриття особи, що може бути причетною вбивства.