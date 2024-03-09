Подозреваемого уже задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Бросил осколочную гранату

Вечером 7 марта в поселке Малая Рогань Харьковской области местный житель бросил осколочную гранату под автомобиль. Машина принадлежит украинской военнослужащей, которая также живет в этом поселке.

Из-за долгих неприязненных отношений он решил "отомстить", бросив гранату под автомобиль военной. Транспортное средство повреждено,

– рассказали в прокуратуре.

Правоохранители уже задержали 25-летнего мужчину. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемого уже задержали / Фото Харьковской областной прокуратуры

Обратите внимание! О подозрении сообщили по факту хулиганства, совершенного с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. И теперь мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

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