Подозреваемого уже задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Бросил осколочную гранату

Вечером 7 марта в поселке Малая Рогань Харьковской области местный житель бросил осколочную гранату под автомобиль. Машина принадлежит украинской военнослужащей, которая также живет в этом поселке.

Из-за долгих неприязненных отношений он решил "отомстить", бросив гранату под автомобиль военной. Транспортное средство повреждено,
– рассказали в прокуратуре.

Правоохранители уже задержали 25-летнего мужчину. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

На Харьковщине мужчина бросил гранату под авто военнойПодозреваемого уже задержали / Фото Харьковской областной прокуратуры

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В Одесской области военного нашли мертвым

  • Утром 8 марта в Подольске Одесской области нашли тело военного.
  • Полицейские уже начали расследование по статье умышленное убийство.
  • Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на разоблачение лица, что может быть причастным к убийству.