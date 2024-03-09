Подозреваемого уже задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
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Бросил осколочную гранату
Вечером 7 марта в поселке Малая Рогань Харьковской области местный житель бросил осколочную гранату под автомобиль. Машина принадлежит украинской военнослужащей, которая также живет в этом поселке.
Из-за долгих неприязненных отношений он решил "отомстить", бросив гранату под автомобиль военной. Транспортное средство повреждено,
– рассказали в прокуратуре.
Правоохранители уже задержали 25-летнего мужчину. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемого уже задержали / Фото Харьковской областной прокуратуры
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В Одесской области военного нашли мертвым
- Утром 8 марта в Подольске Одесской области нашли тело военного.
- Полицейские уже начали расследование по статье умышленное убийство.
- Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на разоблачение лица, что может быть причастным к убийству.