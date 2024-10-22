В Волгограде российский военный табуретом убил своего коллегу: оба были ранее осуждены
В Волгограде ранее судимый участник войны в Украине убил своего товарища - тоже ранее судимого армейца. Тело жертвы он "спрятал" в лифте своего же дома.
Подозреваемого нашли по кровавым следам до его квартиры. Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, передает 24 Канал.
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Что стало причиной преступления
Житель Волгограда, участник войны в Украине, пригласил к себе в гости своего друга. Во время беседы они поссорились и подрались.
Убийца взял металлический табурет и забил товарища до смерти. Чтобы избавиться от тела, он не придумал ничего лучше, чем перенести его в лифт.
После этого убитый вернулся домой и лег спать. Тело жертвы нашли соседи, а в квартиру убийцы вели кровавые следы.
Убитый ранее был осужден за убийство, а впоследствии служил в штурмовом отряде российской армии, от чего получил смягчение наказания.
Убийца же был осужден за кражу, разбой и дебош в общественном транспорте. Он так же ранее был участником войны в Украине.
Ранее стало известно, что преступность среди военных в России достигла рекордных показателей за последние 13 лет.