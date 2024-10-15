Нынешнее количество осужденных в России военных вдвое больше прошлого года и является рекордом за 13 лет, сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Криминализация армии

Такой всплеск преступности объясняется тем, что в России есть законная возможность избежать наказания, если подписать контракт с армией.

Преступника могут освободить от наказания на стадии следствия или судебного разбирательства, если тот подпишет "контракт для участия в "СВО". Тяжесть преступления почти не имеет значения.

Так тысячи российских преступников оказываются в армии и не боятся совершить очередное преступление, ведь имеют возможность снова избежать наказания и вернуться на войну,

– отмечают в ведомстве.

Развязанная война в Украине все больше сказывается на жизни российских граждан. Сейчас это уже не только снижение уровня жизни и ограничение свобод, но и всплеск преступности из-за собственных "героев СВО".