Цьогорічна кількість засуджених у Росії військових є вдвічі більшою за минулий рік і рекордом за 13 років, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Дивіться також В Росії – розквіт "наливайок": найдешевшу "бормотуху" накручують на 700%

Криміналізація армії

Такий сплеск злочинності пояснюється тим, що у Росії є законна можливість уникнути покарання, якщо підписати контракт з армією.

Злочинця можуть звільнити від покарання на стадії слідства або судового розгляду, якщо той підпише "контракт для участі в "СВО". Тяжкість злочину майже не має значення.

Так тисячі російських злочинців опиняються в армії і не бояться скоїти черговий злочин, адже мають можливість знову уникнути покарання і повернутися на війну,

– зазначають у відомстві.

Розв’язана війна в Україні все більше позначається на житті російських громадян. Зараз це вже не тільки зниження рівня життя та обмеження свобод, а й сплеск злочинності через власних "героїв СВО".