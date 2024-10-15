Єдиний бізнес, для кого в Росії хороше підгрунтя

Як почали бідкатися росіяни у місцевих ЗМІ, на їхньому ринку стрімко зростає кількість "рюмочних". Зараз таких закладів понад 9 тисяч, тобто показник виріс аж на 23%.

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Власники такого бізнесу теж помітили у своїх справах неабиякий прогрес. Цікаво, що в "рюмочні" часто заходить молодь та аудиторія нічних клубів.

Чим росіяни спиваються

Одна з найбільш популярних опцій у російських наливайках – настоянки. В них більший вміст алкоголю, а якісні напої тепер росіянам не по кишені. Втім, власники наливайок не проти, адже подекуди накручують на цьому пійлі 700%.

Висока рентабельність наливайок пояснюється меншими витратами на кухню та персонал, тож варто очікувати, що подібний бізнес у Росії буде розвиватися шаленими темпами.