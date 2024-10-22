У Волгограді російський військовий табуретом вбив свого колегу: обоє були раніше засуджені

У Волгограді раніше засуджений учасник війни в Україні вбив свого товариша — теж раніше засудженого армійця. Тіло жертви він "сховав" у ліфті свого ж будинку.

Підозрюваного знайшли по кривавим слідам до його квартири. Про це повідомляють російські телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Що стало причиною злочину

Житель Волгограда, учасник війни в Україні, запросив до себе в гості свого товариша. Під час бесіди вони посварилися і побилися.

Вбивця взяв металевий табурет та забив товариша до смерті. Щоб здихатися тіла, він не вигадав нічого краще, аніж перенести його до ліфта.

Після цього вбився повернувся додому та ліг спати. Тіло жертви знайшли сусіди, а до квартири вбивці вели криваві сліди.

Убитий раніше був засуджений за вбивство, а згодом служив у штурмовому загоні російської армії, від чого отримав пом’якшення покарання.

Вбивця ж був засуджений за крадіжку, розбій та дебош у громадському транспорті. Він так само раніше був учасником війни в Україні.

Раніше стало відомо, що злочинність серед військових у Росії досягла рекордних показників за останні 13 років.