Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

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Працівники Офісу омбудсмана під час чергового обміну військовополоненими із Росією записали відео спілкування із російськими військовими.

Окупанти не проти повернутись в Україну після війни

У відео росіяни розповіли про утримання на території України. Вони говорять, що в Україні їх добре годували, надавали їм медичну допомогу та ніхто над ними не знущався.

Зокрема, на питання працівників Офісу омбудсмена, коли їх чекати назад і чи сподобалось їм в Україні, ті відповіли, що воювати більше не хочуть, а ось приїхати в ролі туристів, після війни – не проти.

Втім, як влучно зауважили в Офісі омбудсмена, навряд чи їх тут чекатимуть.

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Довідково. При кожному обміні працівники Офісу омбудсмана спілкуються з російськими військовополоненими, щоб зафіксувати, що вони утримувалися відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та показати це міжнародній спільноті.

Останній обмін полоненими

Україна 18 жовтня провела 58-й обмін військовополоненими з російською стороною, у результаті якого додому повернулись 95 українських військових.

"Особливість" цього обміну в тому, що додому повернулися й ті українці, які отримали так звані "вироки" та були "засуджені" в Росії.