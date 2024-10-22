Наразі у Держприкордонслужбі та МВС України розповіли вражаючу історію українського полоненого, якого вдалося повернути ще минулого року.

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У ДПСУ розповіли історію прикордонника після полону у Росії

Захисник острова Зміїний, прикордонник Євген Котляренко провів у російській неволі понад рік. Однак фізичні та моральні знущання бійця не зламали, адже вдома на нього чекала сім'я, його дружина та діти.

Син захисника, допоки його тато перебував у полоні, не знав про це й постійно запитував – "де тато".

Протягом 15 місяців чоловік приховував татуювання тризуба у полоні. За його словами, росіян дратував український тризуб, через що українець систематично потерпав від лап російських загарбників.

Ходив, щоб шиї не було видно,

– пригадує Євген.

Станом на сьогодні прикордонник продовжує службу та з нетерпінням чекає на повернення всіх побратимів. Через рік після повернення у бійця народилася ще одна донечка.

Нагадаємо, у рамках тодішнього обміну вдалось повернути до України оборонців "Азовсталі", Бахмута, Маріуполя та острова Зміїний. У списку були воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники, серед яких був і Євген, того дня йому виповнилося 28 років.