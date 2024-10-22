Сейчас в Госпогранслужбе и МВД Украины рассказали впечатляющую историю украинского пленного, которого удалось вернуть еще в прошлом году.

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В ГПСУ рассказали историю пограничника после плена в России

Защитник острова Змеиный, пограничник Евгений Котляренко провел в российской неволе более года. Однако физические и моральные издевательства бойца не сломали, ведь дома его ждала семья, его жена и дети.

Сын защитника, пока его папа находился в плену, не знал об этом и постоянно спрашивал – "где папа".

В течение 15 месяцев мужчина скрывал татуировку трезубца в плену. По его словам, россиян раздражал украинский трезубец, из-за чего украинец систематически страдал от лап российских захватчиков.

Ходил, чтобы шеи не было видно,

– вспоминает Евгений.

На сегодня пограничник продолжает службу и с нетерпением ждет возвращения всех собратьев. Через год после возвращения у бойца родилась еще одна дочь.

Напомним, в рамках тогдашнего обмена удалось вернуть в Украину защитников "Азовстали", Бахмута, Мариуполя и острова Змеиный. В списке были воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники, среди которых был и Евгений, в тот день ему исполнилось 28 лет.