Задушил и выбросил тело в мусор: на Запорожье парень жестоко убил беременную 19-летнюю подругу

В Запорожской области мужчина задушил свою беременную 19-летнюю подругу. Прокуроры уже направили обвинительный акт в суд, поэтому злоумышленнику скоро изберут наказание.

Убийцей, по версии следствия, является 23-летний житель Васильевского района. Преступление произошло во время российской оккупации.

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Мужчина задушил беременную знакомую

Прокуроры Васильевской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Васильевского района. Его подозревают в совершении умышленного убийства беременной женщины.

Следователи установили, что во время российской оккупации в одном из сел Васильевского района между ранее судимым 23-летним молодым человеком и его 19-летней знакомой возникла ссора. Беременная настаивала на его отцовстве. Именно это и послужило причиной убийства.

Во время ссоры мужчина обмотал шею девушки скотчем и сжимал его, пока она не задохнулась. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник засыпал мусором тело умершей. Его позже обнаружили на территории домовладения, где подозреваемый выполнял ремонтные работы.

Если вину мужчину докажут в суде, ему грозит от 10 до 15 лет в тюрьме или пожизненное лишение свободы.

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