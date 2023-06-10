Задушил и выбросил тело в мусор: на Запорожье парень жестоко убил беременную 19-летнюю подругу

10 июня 2023, 21:13
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Источник:

Запорожская облпрокуратура

В Запорожской области мужчина задушил свою беременную 19-летнюю подругу. Прокуроры уже направили обвинительный акт в суд, поэтому злоумышленнику скоро изберут наказание.

Убийцей, по версии следствия, является 23-летний житель Васильевского района. Преступление произошло во время российской оккупации.

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Мужчина задушил беременную знакомую

Прокуроры Васильевской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Васильевского района. Его подозревают в совершении умышленного убийства беременной женщины.

Следователи установили, что во время российской оккупации в одном из сел Васильевского района между ранее судимым 23-летним молодым человеком и его 19-летней знакомой возникла ссора. Беременная настаивала на его отцовстве. Именно это и послужило причиной убийства.

Во время ссоры мужчина обмотал шею девушки скотчем и сжимал его, пока она не задохнулась. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник засыпал мусором тело умершей. Его позже обнаружили на территории домовладения, где подозреваемый выполнял ремонтные работы.

Обратите внимание! Если вину мужчину докажут в суде, ему грозит от 10 до 15 лет в тюрьме или пожизненное лишение свободы.

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Другие подобные случаи в Украине: коротко

  • В полицию недавно обратилась жительница села Нерубайское, заявившая об исчезновении 41-летнего знакомого. Через сутки правоохранители выяснили, что мужчину убили, и к преступлению был причастен его дедушка.
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  • В Чернигове же приговорили к пожизненному заключению мужчину, который убил 11-месячного сына на глазах у 2-летнего ребенка. Он нанес ребенку 45 ударов в голову, 13 – в грудную клетку и 2 – в живот. Убийца систематически злоупотреблял алкогольными напитками, наркотическими и психотропными средствами.
  • В свою очередь, во Львовской области мужчину подозревают в жестоком убийстве своей жены. Он мог сжечь ее заживо. По информации следствия, злоумышленник облил бензином женщину и комнату, в которой стояла ее кровать, а затем все поджег. В итоге пострадавшую с тяжелыми ожогами госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, она умерла в реанимации.

Автор: Ольга Котів