Задушил и выбросил тело в мусор: на Запорожье парень жестоко убил беременную 19-летнюю подругу
Источник:Запорожская облпрокуратура
В Запорожской области мужчина задушил свою беременную 19-летнюю подругу. Прокуроры уже направили обвинительный акт в суд, поэтому злоумышленнику скоро изберут наказание.
Убийцей, по версии следствия, является 23-летний житель Васильевского района. Преступление произошло во время российской оккупации.
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Мужчина задушил беременную знакомую
Прокуроры Васильевской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Васильевского района. Его подозревают в совершении умышленного убийства беременной женщины.
Следователи установили, что во время российской оккупации в одном из сел Васильевского района между ранее судимым 23-летним молодым человеком и его 19-летней знакомой возникла ссора. Беременная настаивала на его отцовстве. Именно это и послужило причиной убийства.
Во время ссоры мужчина обмотал шею девушки скотчем и сжимал его, пока она не задохнулась. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник засыпал мусором тело умершей. Его позже обнаружили на территории домовладения, где подозреваемый выполнял ремонтные работы.
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Другие подобные случаи в Украине: коротко
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- В свою очередь, во Львовской области мужчину подозревают в жестоком убийстве своей жены. Он мог сжечь ее заживо. По информации следствия, злоумышленник облил бензином женщину и комнату, в которой стояла ее кровать, а затем все поджег. В итоге пострадавшую с тяжелыми ожогами госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, она умерла в реанимации.