Как сообщают росСМИ, говорится об Александре Хаконове. Он бывший депутат Тасиевского районного совета. И должен был сесть почти на 10 лет, но "отмазался" с помощью ЧВК "Вагнера", передает 24 Канал.

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Вместо тюрьмы – фронт

Известно, что за убийство жены ему угрожал срок 9 лет и 8 месяцев. Бывший народный избранник пытался обжаловать решение суда, но добиться желаемого не смог. Впрочем, за решетку он тоже не отправился, а уехал на фронт, чтобы участвовать в так называемой "спецоперации".

Собственно, он еще в СИЗО решил стать частью ЧВК Пригожина. Он вступил в ряды вагнеровцев, чтобы таким образом избежать законного наказания.

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А теперь расскажем поподробнее о том, почему Хаконова осудили. Он убил свою жену 28 марта 2022 года. Они вместе распивали спиртные напитки, после чего пара поругалась.

Муж, разгневанный высказываниями в свой адрес, схватил нож и нанес жене удары в область грудной клетки. От полученных ран она сразу умерла,

– рассказали в прокуратуре.

Текст решения суда придает детали к существу дела. Как выяснилось, Александр предложил Елене заняться сексом. Впрочем, она "отказалась и стала его унижать как мужчину, из-за чего они и поссорились".

Заметим, что Хаконов решил избавиться от тела своей возлюбленной. Для этого вывез его в лес, оставив у свалки и присыпав ветками и снегом. Цинизм зашкаливал, когда он 29 марта обратился в полицию и сообщил, что его возлюбленная исчезла. Мол, она вышла из дома и не вернулась. Уже 1 апреля тело 35-летней женщины удалось обнаружить.

Позже он признался в содеянном. Согласно решению суда, его должны были отправить в колонию строгого режима. Сам Хаконов дважды пытался оспорить приговор, но ничего не добился.

В жалобах на приговор мужчина оправдывал убийство "психологической наукой": во всем виной аффект, вызванный тяжким оскорблением со стороны жены. Тяжело обиженный, он не контролировал свое поведение. Просил суд смягчить приговор и учесть в заслугах благотворительную деятельность,

– говорят в прокуратуре.

Накануне мы писали о другом вагнеровце, попавшем в плен. Его посадили за решетку за убийство и продажу наркотиков. И он рассказал всю правду о вербовке, отношении к наемникам и потерям.