Смелости у кадыровцев и вагнеровцев не хватит, чтобы демонстрировать свои умения и навыки на Белгородщине, где РДК и ЛСР проводят спецоперацию по увольнению региона. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Юрий Подорожный.

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Какая судьба ждет "героев" России

Юрий Подорожный пояснил, что Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин, прежде чем приступить к каким-то активным действиям на территории самой России, выставят еще десяток условий.

Кадыров и кадыровцы после того, как их выбили из-под Киева, "забили" на эту войну и больше, чем играть в ТikTok-войну и стоять в тылу за спинами солдат, ни на что не претендовали,

– заметил он.

По его мнению, не лучше и вагнеровцы, которые громко кричали о захвате Бахмута, впрочем все же, прижав хвосты, бегут из города-крепости.

"Они понимают, что преуспеть не смогут, поэтому необходимо пока на белом коне поскакать в глубь России", – подчеркнул политтехнолог.

Тем более, что там записывать видеообращение и делать несуразные заявления Пригожину будет явно легче, подражая еще одному шуту Путину Кадырову.

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