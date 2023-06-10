Задушив і викинув тіло у сміття: на Запоріжжі молодик жорстоко вбив вагітну 19-річну подругу

У Запорізькій області чоловік задушив свою вагітну 19-річну подругу. Прокурори вже скерували обвинувальний акт до суду, тож зловмиснику скоро оберуть покарання.

Вбивцею, за версією слідства, є 23-річний мешканець Василівського району. Злочин стався під час російської окупації.

До теми На Закарпатті чоловік жорстоко вбив 10-річну падчерку і не погоджується з вироком суду

Чоловік задушив вагітну знайому

Прокурори Василівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканця Василівського району. Його підозрюють у вчиненні умисного убивства вагітної жінки.

Слідчі встановили, що під час російської окупації в одному із сіл Василівського району між раніше судимим 23-річним молодиком та його 19-річною знайомою виникла сварка. Вагітна наполягала на його батьківстві. Саме це і стало причиною вбивства.

Під час конфлікту чоловік обмотав шию дівчини скотчем та стискав його, поки вона не задихнулась. Щоб приховати злочин, зловмисник засипав сміттям тіло померлої. Його пізніше виявили на території домоволодіння, де підозрюваний виконував ремонтні роботи.

Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 10 до 15 років у в'язниці або довічне позбавлення волі.

Зауважте У Росії депутат жорстоко вбив дружину: замість в'язниці він вирушив до ПВК "Вагнера"

Інші подібні випадки в Україні: коротко