Убил прохожую, а когда увидел полицию – застрелился: детали жуткого убийства в Запорожье

В Запорожье 21 января неизвестный дважды выстрелил в прохожую, в результате чего та погибла. Когда на место преступления прибыли полицейские, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Стоит отметить, что мужчина не скрылся после совершения преступления. По словам свидетелей, он просто сидел на лавочке до прибытия правоохранителей.

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Детали трагического инцидента

Как рассказали в полиции, 21 октября они получили сообщение о стрельбе в сквере Пограничников Александровского района Запорожья. По словам свидетеля, неизвестный мужчина дважды выстрелил в женщину. В то же время он продолжал находиться на месте преступления.

В то время как на место прибыл наряд полиции, правонарушитель сидел на скамейке в сквере. Увидев правоохранителей, он покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя,

– рассказали правоохранители.

Врачи пытались спасти пострадавшую женщину, однако им не удалось – она умерла в карете скорой. На месте преступления работают правоохранители – устанавливают детали.

Правоохранители огородили место убийства / полиция Запорожской области

В то же время глава Запорожской ОВА Юрий Малашко отметил, что дело у него на личном контроле Руководители силовых ведомств докладывают обо всех выясняемых обстоятельствах.

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