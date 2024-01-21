Вбив перехожу, а коли побачив поліцію – застрелився: деталі моторошного вбивства у Запоріжжі
Джерело:Поліція Запорізької області
У Запоріжжі 21 січня невідомий двічі вистрілив у перехожу жінку, внаслідок чого та загинула. Коли на місце злочину прибули поліцейські, чоловік покінчив життя самогубством.
Варто зазначити, що чоловік не втік після скоєння злочину. За словами свідків, він просто сидів на лавці до прибуття правоохоронців.
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Деталі трагічного інциденту
Як розповіли у поліції, 21 жовтня вони отримали повідомлення про стрілянину у сквері Прикордонників Олександрівського району міста Запоріжжя. За словами свідка, невідомий чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку. Водночас він продовжував перебувати на місці злочину.
У той час, коли на місце прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистріливши в себе,
– розповіли правоохоронці.
Лікарі намагалися врятувати постраждалу жінку, однак їм не вдалося – вона померла в кареті швидкої. На місці злочину працюють правоохоронці – встановлюють деталі.
Правоохоронці огородили місце вбивства / поліція Запорізької області
Водночас голова Запорізької ОВА Юрій Малашко зазначив, що справа у нього на особистому контролі. Керівники силових відомств доповідають про всі обставини, що з‘ясовуються.
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