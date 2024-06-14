Застрелил двух девушек, а потом и себя: трагедия в спальном районе Винницы
Источник:Полиция в Винницкой области
На берегу реки Южный Буг нашли тело 23-летнего мужчины. В ходе расследования полиция выяснила жуткие обстоятельства его гибели.
Предварительно, молодой человек совершил самоубийство после того, как застрелил собственную жену и ранил ее подругу.
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Ссора с трагическими последствиями
Утром 13 июня в милицию поступило сообщение от медиков. Тех на квартиру в спальном районе Винницы вызвала раненая 19-летняя девушка.
Чтобы попасть в помещение на третьем этаже полиция была вынуждена использовать окно, ведь потерпевшая была не в состоянии открыть дверь. Оказавшись в квартире, полицейские обнаружили тело еще одной девушки. Она имела огнестрельные ранения.
Выясняя детали происшествия, правоохранители узнали, что между супругами произошла ссора. В ходе конфликта мужчина выстрелил в 18-летнюю жену и нанес тяжелое ранение ее подруге.
Убив жену, молодой человек убежал в безлюдную прибрежную зону областного центра, где выстрелил себе в голову.
По состоянию на 14 июня стало известно, что в больнице скончалась вторая пострадавшая. Полиция начала уголовное производство по факту умышленного убийства двух или более лиц.
В Одессе мужчина ударил ножом жену и ребенка
- 29 мая, 31-летняя женщина вызвала полицию. Она заявила, что страдает от домашнего насилия со стороны своего 39-летнего мужа.
- Патрульные, прибывшие на вызов, составили протокол по статье о совершении домашнего насилия и выписали срочное запрещающее предписание. Согласно ему, мужчина должен был уйти из квартиры на трое суток и не пытаться связаться с семьей.
- 30 мая мужчина подстерег жену и 8-летнюю дочь, которые возвращались с прогулки, и нанес им ножевые ранения. После он поднялся на 12 этаж и выпрыгнул с балкона общего пользования.
- Мать и ребенка госпитализировали в больницу. Женщина получила ранения брюшной полости и грудной клетки, а девочка – спины и шеи.
- Начато досудебное расследование по статьям о покушении на умышленное убийство женщины и малолетнего ребенка, а также по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство".