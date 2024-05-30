Этот инцидент произошел около 11:00 на улице Академика Королева. Правоохранителям об этом сообщила местная жительница.
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Мужчина напал на собственную жену и ребенка
Вечером, 29 мая, 31-летняя женщина вызвала полицию из-за домашнего насилия своего 39-летнего мужа. По ее словам, он якобы начал вести себя агрессивно.
Тогда на вызов прибыли патрульные, которые составили протокол по статье о совершении домашнего насилия и выписали срочное запрещающее предписание.
Согласно документу, мужчина должен был покинуть жилье на трое суток и никоим образом не контактировать с семьей. В присутствии полиции он собрал свои вещи и ушел из дома.
Сегодня у подъезда дома, в котором семья снимает квартиру, мужчина неожиданно напал на жену и восьмилетнюю дочь, когда они возвращались с прогулки,
– говорится в сообщении правоохранителей.
По данным полиции, нанеся им ножевые ранения, мужчина побежал в подъезд, поднялся на 12 этаж и выпрыгнул с балкона общего пользования. Впоследствии правоохранители нашли возле дома его тело.
Мать и ребенка госпитализировали в больницу. По предварительной информации, женщина получила ранения брюшной полости и грудной клетки, а девочка – спины и шеи.
Продолжается досудебное расследование
Сейчас следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по статьям о покушении на умышленное убийство женщины и малолетнего ребенка, а также по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство".
Отмечается, что тело погибшего и вещественные доказательства, в частности два ножа, которые были изъяты с места происшествия, полицейские отправят на экспертизу. По состоянию на сейчас продолжается досудебное расследование.
На Киевщине отец убил родную дочь
- В октябре 2023 года стало известно, что накануне убийства во время телефонного разговора на почве ревности мужчина поссорился с женой, которая находится за границей.
- Чтобы отомстить ей, он решил убить детей – 16-летнюю дочь и 12-летнего сына. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пошел на кухню и включил газовые конфорки.
- После этого разбудил детей. Понимая опасные последствия действий отца, девушка хотела выключить плиту. Из-за этого между ними возник конфликт, который перерос в драку.
- Дети пытались убежать от отца, однако покинуть дом им не удалось, поскольку мужчина отломал внутреннюю ручку входной двери.
- Во время спора мужчина ударил кухонным ножом дочь по лицу и в грудную клетку. От полученной колото-резаной раны с повреждением сердца она скончалась на месте. Сыну пришлось убежать.