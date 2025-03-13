Министерство юстиции Украины принимает во внимание решение Европейского суда по правам человека по делу "Вячеславова и другие против Украины" относительно трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. После завершения детального изучения решения и консультаций с соответствующими органами государственной власти, Министерство юстиции предоставит комплексный анализ выводов ЕСПЧ и план действий по выполнению решения.