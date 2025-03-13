Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на решение ЕСПЧ. Украину обязали выплатить компенсации пострадавшим.

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ЕСПЧ признал Украину виновной в трагедии в Одессе в 2014 году

Европейский суд по правам человека принял решение относительно событий, которые произошли 2 мая 2014 года в Одессе, когда в результате столкновений между пророссийскими и проукраинскими активистами погибло 47 человек.

Суд признал бездействие Украины в предотвращении насилия, однако также подтвердил роль России в дестабилизации ситуации.

В решении ЕСПЧ указано, что в результате агрессивной пропаганды и дезинформации со стороны России, которые способствовали насилию, Украина должна была принять меры для предотвращения трагических последствий.

Суд также подчеркнул, что, несмотря на слабость власти на фоне агрессии России, это не освобождает Украину от ответственности за бездействие местных правоохранительных органов и задержки в оказании помощи.

Суд признал, что одесская полиция и местные чиновники не осуществили необходимых мер для обеспечения безопасности, и что в результате многочисленных ошибок и бездействия погибли люди. Особо отмечено, что пожарные машины были задержаны на 40 минут, а полиция не вмешивалась в спасение людей из здания профсоюзов.

В связи с этим, Украина должна выплатить компенсации родственникам погибших и пострадавшим. Самую высокую компенсацию получит дочь одного из погибших, Михаила Вячеславова, которая столкнулась с бюрократическим бездействием по погребению отца.

Россия не была стороной в иске, но ее роль в развитии событий была признана критической.

