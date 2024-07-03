Об этом 24 Каналу рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, отметив, что Украина долго работала над тем, чтобы действия России таки осудили. Сюда присоединилось большое количество юристов из государственного и негосударственного сектора; Министерства юстиции и их команд разных времен.
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Чрезвычайно важное решение
Как отметил Чубаров, это действительно можно считать важной победой. Фактически суд признал, что Россия виновата во всех исках, которые подала против нее Украина в рамках защиты прав человека.
Понятно, что Россия сейчас не будет выполнять это решение. В глобальном смысле нужно дождаться победы Украины. И это решение суда тогда будет иметь колоссальное значение, когда заработает специальный трибунал по расследованию преступлений, которые совершила Россия против Украины,
– подчеркнул Чубаров.
Это будет иметь и практическое значение насчет индивидуальных исков, которые подавали против России в Европейском суде по правам человека. Вероятно, эти иски будут рассматривать в упрощенном формате, потому что принципиальное решение уже принято.