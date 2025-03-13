Міністерство юстиції України приймає до уваги рішення Європейського суду з прав людини у справі «Вячеславова та інші проти України» щодо трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі.

Після завершення детального вивчення рішення та консультацій з відповідними органами державної влади, Міністерство юстиції надасть комплексний аналіз висновків ЄСПЛ та план дій щодо виконання рішення.

Україна залишається відданою європейським цінностям та дотриманню прав людини і поважає роль Європейського суду з прав людини.

Трагедія в Одесі сталася через три місяці після Революції Гідності, коли країна все ще зберігала у своїх структурах інституційну спадщину режиму Януковича, особливо в системі правоохоронних органів. Виявлені ЄСПЛ недоліки в діях міліції та пожежної служби демонструють системні проблеми, які сформувалися впродовж багатьох років попередньої влади.

Ми звертаємо увагу на важливі факти, встановлені ЄСПЛ:

• Суд визнав значну роль російської дезінформації та пропаганди у розпалюванні ворожнечі перед трагічними подіями

• ЄСПЛ підтвердив, що ключові посадовці, відповідальні за неналежні дії, згодом втекли до Росії та отримали там громадянство, що свідчить про їхні попередні зв'язки

• Суд відзначив відсутність будь-якої упередженості в розслідуванні щодо жертв різних політичних поглядів

• Суд врахував складність ситуації для щойно сформованого уряду України, який отримав у спадок силові структури із вбудованими агентами впливу.

Міністерство юстиції України залишається відданим забезпеченню справедливості для всіх громадян України та дотриманню міжнародних зобов'язань нашої держави.