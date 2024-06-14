Застрелив двох дівчат, а потім і себе: трагедія у спальному районі Вінниці

На березі річки Південний Буг знайшли тіло 23-річного чоловіка. У ході розслідування поліція з'ясувала моторошні обставини його загибелі.

Попередньо, молодик скоїв самогубство після того, як застрелив власну дружину та поранив її подругу.

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Сварка з трагічними наслідками

Вранці 13 червня до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків. Тих на квартиру у спальному районі Вінниці викликала поранена 19-річна дівчина.

Аби потрапити до помешкання на третьому поверсі поліція була змушена використати вікно, адже потерпіла була не в змозі відчинити двері. Опинившись у квартирі, поліцейські виявили тіло ще однієї дівчини. Вона мала вогнепальні поранення.

З'ясовуючи деталі події, правоохоронці довідалися, що між подружжям сталася сварка. У ході конфлікту чоловік вистрілив у 18-річну дружину та завдав важкого поранення її подрузі.

Вбивши дружину, молодик втік у безлюдну прибережну зону обласного центру, де вистрелив собі в голову.

Станом на 14 червня стало відомо, що у лікарні померла друга потерпіла. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства двох або більше осіб.

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