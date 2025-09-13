12 сентября Россия и Беларусь начали совместные военные учения "Запад-2025". Они первые маневры такого уровня после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Основным полигоном для отработки задач будет 227-й общевойсковой полигон в Борисове. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Что ожидать от учений "Запад-2025"?

По сообщениям белорусских и российских чиновников, маневры пройдут на территории России и Беларуси, в частности в Витебской, Минской и Гродненской областях, а также в Балтийском и Баренцевом морях, и продлятся до 16 сентября.

Согласно заявлениям белорусского Генштаба, учения проводятся в два этапа: первый посвящен противовоздушной и наземной обороне, второй – очистке территории от вражеских сил и контрнаступательным действиям. Точная численность войск официально не подтверждена, однако литовский полковник Миндаугас Мазонас ранее сообщил, что в маневрах будут участвовать около 30 тысяч военных из которых в Беларуси фактически будет находиться 8 тысяч – 2 тысячи россиян и 6 тысяч белорусов.

Ранее учения "Запад" проводили дважды в год, но "Запад-2023" отменили из-за потребности России в ресурсах для войны в Украине. По масштабам "Запад-2025" значительно меньше "Запад-2021", где участвовали около 200 тысяч военных.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в начале августа 2025 года заявил, что учения "Запад-2025" будут сосредоточены на применении ядерного оружия и ракет "Орешник" в ответ на милитаризацию западных и северных границ Беларуси и как часть стратегического сдерживания.

Однако белорусские чиновники значительно смягчили свою риторику в последние дни. Генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что учения имеют цель "проработать вопросы, связанные с обеспечением военной безопасности Союзного государства", а представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что они "не направлены против кого-то". Аналитики ISW оценивают, что вероятность ядерной эскалации во время этих маневров остается низкой.

