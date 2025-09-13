Чи буде Росія брязкати ядерною зброєю на навчаннях "Захід-2025": аналіз ISW
- Спільні навчання "Захід-2025" Росії та Білорусі почалися 12 вересня і триватимуть до 16 вересня на полігонах у Білорусі та Росії.
- Залучено близько 30 тисяч військових, але ймовірність ядерної ескалації оцінюється як низька, незважаючи на початкові заяви про можливе застосування ядерної зброї.
12 вересня Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання "Захід-2025". Вони перші маневри такого рівня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Основним полігоном для відпрацювання завдань буде 227-й загальновійськовий полігон у Борисові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
Що очікувати від навчань "Захід-2025"?
За повідомленнями білоруських та російських посадовців, маневри пройдуть на території Росії та Білорусі, зокрема у Вітебській, Мінській та Гродненській областях, а також у Балтійському та Баренцевому морях, і триватимуть до 16 вересня.
Згідно з заявами білоруського Генштабу, навчання проводяться у два етапи: перший присвячений протиповітряній та наземній обороні, другий – очищенню території від ворожих сил та контрнаступальним діям. Точна чисельність військ офіційно не підтверджена, проте литовський полковник Міндаугас Мазонас раніше повідомив, що в маневрах братимуть участь близько 30 тисяч військових з яких у Білорусі фактично перебуватиме 8 тисяч – 2 тисячі росіян і 6 тисяч білорусів.
Раніше навчання "Захід" проводили двічі на рік, але "Захід-2023" скасували через потреби Росії у ресурсах для війни в Україні. За масштабами "Захід-2025" значно менший за "Захід-2021", де брали участь близько 200 тисяч військових.
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін на початку серпня 2025 року заявив, що навчання "Захід-2025" будуть зосереджені на застосуванні ядерної зброї та ракет "Орешник" у відповідь на мілітаризацію західних та північних кордонів Білорусі та як частина стратегічного стримування.
Однак білоруські чиновники значно пом'якшили свою риторику останніми днями. Генерал-лейтенант Олександр Вольфович заявив, що навчання мають мету "опрацювати питання, пов’язані із забезпеченням військової безпеки Союзної держави", а речник Кремля Дмитро Пєсков підкреслив, що вони "не спрямовані проти когось". Аналітики ISW оцінюють, що ймовірність ядерної ескалації під час цих маневрів залишається низькою.
