Уже в этом сентябре, 12 числа, Россия и Беларусь проведут совместные военные учения "Запад-2025" на территории Беларуси. Именно после таких учений в 2021 году в 2022 году страна-агрессор начала полномасштабное вторжение в Украину.

Однако для нашей страны они не будут представлять угрозы. Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что в перспективе в опасности могут оказаться другие страны.

Есть ли угроза от военных учений в Беларуси?

По словам военного эксперта, до конца 2025 года россияне не откроют новый фронт со странами НАТО. Тактически это невозможно. Относительно стратегической перспективы – пока Россия ведет активные боевые действия на фронте в Украине, также нельзя говорить о параллельной войне со странами Балтии.

"Единственная аналогия с 2021 годом – учения не направлены против Украины. Они не приведут к оперативным изменениям на севере нашей страны. Важно и то, что в Беларусь прибыли примерно 11 тысяч российских военных и большинство из них – призывники. Они не станут группировкой, направленной против Украины",

– пояснил он.

Грабский отметил, что учения представляют потенциальную угрозу для стран Балтии и Польши.

"Запад-2025" – когда еще проходили учения? Первые такие учения проходили еще во времена Советского Союза, цель – подготовка к войне с НАТО. После распада СССР их проводят только Россия и Беларусь. С 2009 года их проводили каждые 4 года. В 2021 году они закончились российским наступлением на север нашей страны. Белорусские военные к своим "друзьям" не присоединились. Более подробную информацию об учениях читайте в нашей аналитике.

"Запад-2025": как реагируют страны НАТО?