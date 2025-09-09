Вже цього вересня, 12 числа, Росія та Білорусь проведуть спільні військові навчання "Захід-2025" на території Білорусі. Саме після таких навчань у 2021 році у 2022 році країна-агресорка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Однак для нашої країни вони не будуть становити загрози. Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що в перспективі в небезпеці можуть опинитись інші країни.

Дивіться також Основна проблема Путіна, – генерал армії сказав, що не так з особовим складом окупантів

Чи є загроза від військових навчань у Білорусі?

За словами військового експерта, до кінця 2025 року росіяни не відкриють новий фронт з країнами НАТО. Тактично це не можливо. Щодо стратегічної перспективи – поки Росія веде активні бойові дії на фронті в Україні, також не можна говорити про паралельну війну з країнами Балтії.

"Єдина аналогія з 2021 роком – навчання не направлені проти України. Вони не призведуть до оперативних змін на півночі нашої країни. Важливо й те, що до Білорусі прибули приблизно 11 тисяч російських військових і більшість з них – призовники. Вони не стануть угрупуванням, спрямованим проти України",

– пояснив він.

Грабський зазначив, що навчання становлять потенційну загрозу для країн Балтії та Польщі.

"Захід-2025" – коли ще відбувались навчання? Перші такі навчання відбувались ще за часів Радянського Союзу, мета – підготовка до війни з НАТО. Після розпаду СРСР їх проводять лише Росія та Білорусь. Від 2009 року їх проводили кожні 4 роки. У 2021 році вони закінчились російським наступом на північ нашої країни. Білоруські військові до своїх "друзів" не приєднались. Детальнішу інформацію про навчання читайте в нашій аналітиці.

"Захід-2025": як реагують країни НАТО?