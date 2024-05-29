Оккупанты ударили детонирующей бомбой по Алексеево-Дружковке: среди раненых 4-летний ребенок
Источник:Национальная полиция Украины
Российская оккупационная армия 28 мая нанесла удар по Алексеево-Дружковке. Для удара противник применил детонирующую авиабомбу.
В результате вражеской атаки, к сожалению, есть пострадавшие. В Нацполиции Украины рассказали детали российского удара.
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Авиаудар по Алексеево-Дружковке
Во вторник, 28 мая, Россия ударила по Алексеево-Дружковке, что в Донецкой области.
Вчера (28 мая – 24 Канал) Россия ударила по Алексеево-Дружковке, что в Донецкой области, объемной детонирующей авиационной бомбой (ОДАБ-1500), вызвав масштабные повреждения в частном секторе,
– сообщили в Нацполиции.
В результате авиаудара по поселку 7 человек ранены, среди них – 4-летний ребенок.
Также известно, что повреждены 103 дома, 12 гражданских авто и церковь. На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, парамедики и все профильные службы. Ликвидация последствий обстрела продолжается.
В Национальной полиции также показали кадры работы полицейских-парамедиков.
Спасать пострадавших от авиаудара в Алексеево-Дружковке помогали полицейские-парамедики: смотрите видео
Оккупанты нанесли удар по Алексеево-Дружковке Донецкой области / Фото Нацполиции
Захватчики нанесли удар по Алексеево-Дружковке объемной детонирующей авиационной бомбой / Фото Нацполиции
Россия сбросила авиабомбы на жилые дома в Торецке: коротко
- Российские войска вечером 28 мая атаковали 3 авиабомбами город Торецк Донецкой области.
- В результате прямого попадания разрушены подъезды в 2 многоэтажных домах и здание предприятия.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 63-летний местный житель и его жена. Ранения различной степени тяжести получили трое женщин в возрасте 24, 53 и 63 лет.